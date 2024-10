Airbus: Geeignete (Turbo)-Calls für weitere Kurserholung

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) geriet nach einem langen Kursanstieg, der am 27.3.24 bei 172,82 Euro einen Höhepunkt erreichte, kräftig unter Druck. Nachdem die Aktie noch Anfang Oktober nur knapp oberhalb der Marke von 125 Euro gehandelt wurde, legte die Aktie nach der Ankündigung, den Konzern schlanker und wettbewerbsfähiger machen zu wollen, zuletzt deutlich zu. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Airbus-Aktie bei 137,70 Euro.

Obwohl der Luftfahrtkonzern auch in diesem Jahr sein Auslieferungsziel verfehlen wird, bekräftigten Experten wegen der angepeilten Kostensenkungen mit Kurszielen von bis zu 180 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in nächster Zukunft ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest auf 148 Euro, wo sie zuletzt im Juni 2024 gehandelt wurde, fortsetzen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte sinnvoll sein.