BluSky Carbon begrüßt die Beseitigung eines bedeutenden aufsichtsrechtlichen Hindernisses für das Wachstum der Biokohlebranche

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 17. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) ) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien zur Emissionsbeseitigung, ist stolz, die herausragenden Bemühungen der U.S. Biochar Coalition (USBC) zu unterstützen, die dazu beigetragen haben, dass die US-Umweltschutzbehörde (EPA) neue Richtlinien erlassen hat, die ein wesentliches aufsichtsrechtliches Hindernis für die Entwicklung von Biokohlesystemen beseitigen.