Ein Game Changer für Banken, Broker und Neobroker? (FOTO)

Köln (ots) - Das geförderte Altersvorsorgedepot birgt ein enormes Potenzial für

Banken, Broker und Neobroker. Ein einfaches, digitales Angebot und eine

durchdachte Preis- und Monetarisierungsstrategie sind entscheidende

Voraussetzungen, um daraus Kapital zu schlagen. Gleichzeitig stellt das

Altersvorsorgedepot für Banken und Asset Manager auch ein

Kannibalisierungsrisiko dar, insbesondere im Hinblick auf das bestehende

Riester-Geschäft, wie Max Biesenbach und Ann-Christine Brunen von der globalen

Strategie- und Wachstumsberatung Simon-Kucher erklären:



Nach monatelangen Vorbereitungen wurde Ende September der Gesetzesentwurf des

Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur Reform der steuerlich geförderten

privaten Altersvorsorge (pAV-Reformgesetz) veröffentlicht. Ziel des Entwurfs ist

es, die private Altersvorsorge durch verbesserte Transparenz und

Vergleichbarkeit, höhere Renditechancen sowie niedrigere Kosten der

Vorsorgeprodukte attraktiver zu gestalten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Entwurf sieht die Einführung eines geförderten Altersvorsorgedepots vor, dasim Januar 2026 an den Start gehen soll. Über dieses Depot können Vorsorgende inFonds und andere geeignete, realwertorientierte Anlageklassen wie Aktien oderETFs investieren. Bis zu einem Höchstveranlagungsbetrag von 3.000 Euro jährlich(ab 2030 bis zu 3.500 Euro) erhalten Vorsorgende eine beitragsproportionaleGrundzulage von 20 Cent pro Euro Eigensparleistung, was bis zu 600 Euro pro Jahrbetragen kann. Zudem sind weitere Zulagen für Eltern, Geringverdiener undBerufseinsteiger vorgesehen.Neukundenpotenzial für digitale Challenger und etablierte AnbieterÜber digitale Angebote können mit dem Altersvorsorgedepot Kunden gewonnenwerden, die bisher nicht durch die Riestervorsorge erreicht wurden. Gleichzeitigbirgt es jedoch ein Kannibalisierungsrisiko für das bestehende Riester-Geschäftvon Banken und Asset Managern, da digitale Challenger kosteneffizienteAlternativen anbieten können. Ende des Jahres 2022 gab es rund 15,9 Millionensteuerlich geförderte private Altersvorsorgeverträge, die potenziell in dasattraktive Altersvorsorgedepot umgeschichtet werden könnten. Um das Potenzialvoll hebeln zu können, das das Altersvorsorgedepot bietet, müssen Depotanbieterein einfaches, digitales Angebot schaffen und eine passende Preis- undMonetarisierungsstrategie entwickeln.Adäquates Pricing für anfänglich geringe VeranlagungsbeträgeDie Einführung eines neuen, separaten Depots und die Fördergrenze von 3.000 Europro Jahr führen zu anfangs kleinen Depots. Daher muss das Pricing so gestaltet