-1,0 % zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, August 2024



-1,0 % real zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-4,7 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





Seite 2 ► Seite 1 von 2

7,3 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2024gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 % gefallen. ImVergleich zum Vorjahresmonat August 2023 lag der Auftragsbestand im August 2024kalenderbereinigt 4,7 % niedriger.Zum Rückgang des Auftragsbestands trug im August 2024 überwiegend dieEntwicklung in der Automobilindustrie bei. In der Kfz-Herstellung ging derAuftragsbestand saison- und kalenderbereinigt um 6,4 % zurück. Positive Impulsekamen aus dem Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, hier stieg derAuftragsbestand um 1,5 %.Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen im August 2024 gegenüber Juli 2024 um0,6 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland um 1,1 %.Bei den Herstellern von Investitionsgütern ging der Auftragsbestand um 1,4 %zurück, bei den Konsumgütern um 0,8 %. Im Bereich der Vorleistungsgüter wuchsder Auftragsbestand um 0,6 %.Reichweite des Auftragsbestands konstant bei 7,3 MonatenIm August 2024 blieb die Reichweite des Auftragsbestands mit 7,3 Monaten imVergleich zum Juli 2024 unverändert. Bei den Herstellern von Investitionsgüternverringerte sich die Reichweite von 9,9 Monaten auf 9,8 Monate. Bei denHerstellern von Vorleistungsgütern blieb sie konstant bei 4,1 Monaten. Bei denKonsumgütern stieg die Reichweite von 3,5 Monaten im Juli 2024 auf 3,6 Monate imAugust.Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendemUmsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um dievorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellemAuftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate berechnet.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässtsich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigteVorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist vonsaisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig. Im Zuge derCorona-Krise und des Kriegs in der Ukraine kann es zu sehr unterschiedlichen