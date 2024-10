Wandern kennt keine saisonalen Grenzen mehr

--------------------------------------------------------------

Wandern: Mehr als nur Freizeitaktivität! Zum Inspirationsportal

Villach/Wildschönau (ots) - Rund 100 Expert:innen und Entscheidungsträger:innenaus 45 Regionen und 70 Dörfern diskutierten über die Wertschöpfung des Wandernsfür Tourismus, Einheimische und Gäste.Die Wildschönau (https://www.wildschoenau.com/de) bot am 16. Oktober 2024 dieideale Kulisse für das diesjährige Wandersymposium, das führende Brancheneventim Wandertourismus. Organisiert von Österreichs Wanderdörfern zeigte dasSymposium unter dem Titel "Wohin des Weges? - Auf den Spuren der Magie desGehens", dass Wandern weit mehr ist als nur eine Freizeitaktivität. Expert:innenaus verschiedenen Bereichen und Ländern beleuchteten, wie der Wandertourismuseine enorme regionale Wertschöpfungskette generiert und die Tourismusbranchenachhaltig prägt.Das Fundament der Magie des Gehens"Wandern ist die beliebteste Outdoor-Aktivität", betonte Tourismusexperte Prof.Dr. Heinz-Dieter Quack vom Wandermonitor. "Ich sehe einen steigendenNachfragedruck auf das Wandern", fügte er hinzu. Das Volumen wird nach wie vorvon älteren Generationen dominiert, jüngere Generationen wandern jedoch immerhäufiger und werden diese Aktivität in Zukunft weiter intensivieren. Wandererlegen zudem großen Wert auf regionale Produkte und authentischeKulturerlebnisse, was eine bedeutende Wertschöpfungskette schafft.Michael Roschi, Geschäftsführer der Schweizer Wanderwege, unterstrich dieBedeutung des Wanderwegenetzes in der Schweiz als meistgenutzteSportinfrastruktur. Trotz der steigenden Anforderungen für den Erhalt der Wegehabe das Wandern eine vielversprechende Zukunft und es wird eineLifetime-Sportart bleiben.Maximilian Seidl analysierte anhand von Daten der Outdoor-App Komoot dasWanderverhalten und zeigte Wege für die zukünftige Produktentwicklung auf: 45 %der aufgezeichneten Touren sind unter 6 km lang, 52 % dauern weniger als zweiStunden.Zukunftslabor Wandertourismus und regionale WertschöpfungBarbara Walzer von der SalzburgerLand Tourismus GmbH zeigte, wie der SalzburgerAlmsommer durch die Einbeziehung aller Beteiligten die lokale Wirtschaft und denTourismus stärkt und gleichzeitig authentische Erlebnisse für Gäste schafft:"Die Bauern und Hüttenwirte sind die wahren Protagonisten. Nur durch sie wirddie Kulturlandschaft der Almen erhalten, in der wir so gerne wandern." Sieergänzte: "Wir müssen auch auf Bewusstseinsbildung setzen, ohne zu wissen, wannsie wirkt."Gerald Böhm von der Österreich Werbung berichtete, dass über 50 % der Gäste ausden Kernmärkten zum Wandern nach Österreich reisen. Wandern sei ein zentralerBestandteil des österreichischen Lebensgefühls.Lukas Krösslhuber, ein Vorreiter in der Wanderproduktentwicklung undGeschäftsführer des Tourismusverbands Wilder Kaiser, verdeutlichte dieanhaltende Relevanz des Wanderns für touristische Destinationen. Wandern spielenicht nur eine zentrale Rolle bei der Belebung der Nebensaison, sondernzunehmend auch im Winter: "Wandern im Winter wird unser zweites Standbein. Esist die einzige Outdoor-Aktivität, die sowohl auf Schnee, schneefreiem Terrainals auch auf gemischtem Gelände problemlos möglich ist", so Krösslhuber.Zum Abschluss des Tages diskutierten Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack, MichaelRoschi, Barbara Walzer und Max Seidl über die Zukunft des Wanderns und bündeltendie Perspektiven. "Mit Wanderern lässt sich wirklich Geld verdienen, und esentsteht eine immense Wertschöpfung", betonte Quack abermals. Wandern kenntkeine saisonalen Grenzen und bietet 365 Tage im Jahr die Magie des Gehens.Ulrich Andres, Geschäftsführer von Österreichs Wanderdörfern, schloss dasSymposium mit den Worten: "Wandern ist Teil der Zukunft und wir fühlen uns inunserer Arbeit bestätigt."Wandern: Mehr als nur Freizeitaktivität! Zum Inspirationsportal(https://www.wanderdoerfer.at/)Pressekontakt:Österreichs Wanderdörfer e.V.Mag. Monika Pripfl, B.A.Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205E-Mail: mailto:monika.pripfl@wanderdoerfer.atWebsite: http://www.wanderdoerfer.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65520/5888594OTS: Österreichs Wanderdörfer