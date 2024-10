UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Umsatzrückgang ohne Zukäufe und Übernahmen sei stärker ausgefallen als angenommen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Wegen der Schwäche in Asien seien die Erwartungen an den Spirituosenhersteller jüngst bereits gesunken./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 05:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 05:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 125,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2024, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m