Lucid: Alles leer – Kasse auch! Aktie geht auf Tauchstation

Nach US-Börsenschluss hat Lucid vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben und rechnet mit höheren Verlusten. Demnach wird der Betriebsverlust für Q3 voraussichtlich zwischen 765 und 790 Millionen US-Dollar liegen. Die Experten hatten laut FactSet einen Verlust von etwa 752 Millionen US-Dollar erwartet. Die endgültigen Ergebnisse werden am 7. November veröffentlicht. Da bekommen Anleger doch gleich Lust, die neuen Aktien zu zeichnen.

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen

Was wäre Lucid ohne seinen Mehrheitsaktionär?

Der US-Autobauer kann froh sein, dass der Großaktionär immer noch Geld in den Autobauer pumpt. Neben den enttäuschenden vorläufigen Zahlen hat Lucid noch ein öffentliches Angebot von über 262 Millionen Aktien angekündigt.

Die Ayar Third Investment Company, der Mehrheitsaktionär von Lucid und ein mit dem Public Investment Fund (PIF) verbundenes Unternehmen, erklärten gleichzeitig, dass sie 374,7 Millionen Aktien des Elektrofahrzeugherstellers im Rahmen einer Privatplatzierung erwerben will. Nach Abschluss des Verkaufs dürfte der Fonds schätzungsweise einen Anteil von etwa 59 Prozent an Lucid halten.

Reuters bemerkte dazu, dass die jüngste Investition des Staatsfonds die Bedeutung dieser finanziellen Unterstützung für Lucid im Überlebenskampf unter den schwächelnden EV-Startups hervorhebt. Lucid plant, den Erlös aus dem Angebot zur Finanzierung seiner Investitionen und anderer Unternehmensbedürfnisse zu verwenden, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Schlechte Zahlen, eine Kapitalerhöhung und eine vage Beschreibung, wofür was das neue Geld eingesetzt werden soll. Sie merken schon an meiner Kommentierung, was ich aktuell von der Aktie und der anstehenden Kapitalerhöhung halte.

So schön ich die Autos auch finde, Lucid ist in seiner jetzigen Aufstellung nicht wettbewerbsfähig und verbrennt Geld, als ob die Fahrzeuge mit Dollarscheinen angetrieben werden. Solange die Investoren aus Saudi-Arabien bereit sind, das Spielchen mit Milliarden von Dollar zu unterstützen, geht es gut.

Verliert der Großaktionär die Lust an seinen E-Autobauer, dann kann Lucid auch schnell der Treibstoff im Form von Dollar-Scheinchen ausgehen. Daher sollten Anleger Aktie und Kapitalerhöhung meiden. Die Aussicht auf Besserung ist weiter entfernt als die nächste Kapitalerhöhung.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Tipp: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.