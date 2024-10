Resouro ernennt den erfahrenen Spezialisten für Seltenerdmetalle Alistair Stephens zum CEO

Alistair kann auf eine 35-jährige Karriere in der Bergbaubranche zurückblicken. In den ersten 15 Jahren seiner Laufbahn arbeitete er für Newmont, KCGM, WMC Resources Ltd. und Orica in Bergbaubetrieben in Western Australia.

In den vergangenen 20 Jahren hat Alistair eine einzigartige Kompetenz im Bereich von Spezial- und kritischen Metallen entwickelt, wobei sein Schwerpunkt auf Seltenerdmetallen („REE“) und seltenen Metallen liegt. Als Managing Director und CEO hatte er maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von Machbarkeitsstudien für Projekte wie das Seltenerdmetallprojekt Nolans in Zentralaustralien, das Niobprojekt Kanyika in Malawi und das Seltenerdmetallprojekt Kangankunde in Malawi.

Er hat einen beträchtlichen globalen Bestand an umfassenden Seltenerdmetall-Ressourcenlagerstätten erfolgreich definiert und war führend an erfolgreichen metallurgischen Testarbeitsprogrammen, der Entwicklung von metallurgischen Fließschemata und technischen Designs beteiligt, die für die Erschließung des Titan-Seltenerdmetall-Projekts Tiros von Resouro in Brasilien, das von globaler Bedeutung ist, entscheidend sein werden.

Alistair bring umfassende Führungsqualitäten in den Bereichen Teambildung, strategische Planung, Governance, Kommunikation mit Interessensvertretern, Unternehmensfinanzen, Personalmanagement, Rohstoffmarketing sowie Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe mit ein.

Executive Chairman, President und Gründer Chris Eager sagte hinsichtlich der Ernennung von Alistair Stephens zum CEO:

„Wir freuen uns, Alistair in dieser aufregenden Phase des Unternehmenswachstums als CEO willkommen zu heißen. Alistairs enorme Führungsqualitäten, seine umfassende Branchenkenntnis sowie seine vorausschauende Denkweise passen zu unserer Vision, Resouro zu einem globalen Marktführer bei der Bereitstellung von Seltenerdmetallen und Titan zu machen. Alistair bringt eine umfassende Erfahrung mit ein, wenn es darum geht, Unternehmen durch komplexe Herausforderungen zu führen und neue Möglichkeiten zu erschließen, weshalb er die ideale Person ist, um Resouro durch die nächste Phase des Wachstums und der Innovation zu leiten. Das Board hat vollstes Vertrauen in seine Fähigkeit, unsere strategischen Ziele voranzutreiben, auf unserem starken Fundament aufzubauen und einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Der aktuelle CEO des Unternehmens, Chris Eager, wird weiterhin als Executive Chairman fungieren und bei der Umsetzung des strategischen Plans des Unternehmens eng mit Alistair zusammenarbeiten.

Eine Zusammenfassung der Beratungsbedingungen von Herrn Stephens finden Sie unten.

Zusammenfassung der wesentlichen Bedingungen des Engagements:

Die Bedingungen des Engagements entsprechen der Branchenpraxis und den ASX Corporate Governance-Richtlinien. Das Vergütungspaket ist so gestaltet, dass die Vergütung mit dem Erreichen der Unternehmensziele und der Schaffung eines Aktionärswerts, wie vom Board festgelegt, in Einklang gebracht wird.

Laufzeit

Das Engagement von Herrn Stephens als CEO gilt von 1. November 2024 bis zur Beendigung gemäß den Bedingungen des Abkommens.

Vergütung

Herr Stephens erhält ein monatliches Beratungshonorar in Höhe von 30.000 AUD sowie die folgende Gewährung von Aktien:

Herr Stephens oder eine von ihm benannte Person erhält insgesamt zwei Millionen (2.000.000) Aktienoptionen (Optionen) des Unternehmens, die jeweils fünf Jahre nach dem Ausgabedatum verfallen und die folgenden Bedingungen aufweisen:

250.000 Optionen können nach der Unterzeichnung zu einem Preis von 0,50 CAD ausgeübt werden. 250.000 Optionen können nach der Lieferung eines praktikablen REE-Laugungs-Fließschemas zu einem Preis von 0,65 CAD ausgeübt werden. 250.000 Optionen können nach dem Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die eine Projektentwicklung rechtfertigt, zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden. 750.000 Optionen können nach der Bereitstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie mit einem internen Zinsfuß von mindestens 30 % zu einem Preis von 0,90 CAD ausgeübt werden. 500.000 Optionen können zu einem Preis von 1,00 CAD ausgeübt werden, wenn die Marktkapitalisierung des Unternehmens, basierend auf der nicht verwässerten Kapitalstruktur zum Zeitpunkt des Abkommens, mindestens 150 Millionen AUD für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Handelstagen, basierend auf dem ASX CDI-Kurs, beträgt.

Beendigung

Das Abkommen kann vom Unternehmen mit einer Frist von drei Monaten oder durch Zahlung anstelle einer Kündigungsfrist sowie mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist seitens Herrn Stephens oder von einer der beiden Vertragsparteien mit sofortiger Wirkung wegen einer wesentlichen Verletzung des Abkommens gekündigt werden. Es gelten die üblichen Beschränkungen.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontaktinformation:

Chris Eager, CEO

chris.eager@resouro.com

+44 7388 0579809

Justin Clyne, Director

justin.clyne@resouro.com

+61 407 123 143

Melissa Hamilton, Media,

melissa.hamilton@mcpartners.com.au

+61 417 750 274

Über das Unternehmen

Resouro ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung wirtschaftlicher Mineralprojekte in Brasilien konzentriert, einschließlich des Tiros-Projekts in Minas Gerais und des Goldprojekts Novo Mundo in Mato Grosso. Das Projekt Tiros umfasst 25 Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt 450 km² im Bundesstaat Minas Gerais, einem der infrastrukturell am besten entwickelten Bundesstaaten Brasiliens, 350 km von Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaats, entfernt. Resouro hat eine Mineralressourcenschätzung für das Projekt Tiros in Höhe von 1,7 Mrd. Tonnen vermuteter, angedeuteter und nachgewiesener Ressourcen veröffentlicht.

BEREICH CAT TONNEN (t) TiO2 (%) TREO (ppm) MREO (ppm) HG (hochgradig) Vermutet 42.000.000 23 8.700 2.200 Angedeutet 55.700.000 23 9.030 2.380 Nachgewiesen 20.800.000 24 9.320 2.530 Summe 120.000.000 23 9.000 2.400 MG (mittelgradig) Vermutet 620.000.000 11 3.500 950 Angedeutet 704.000.000 11 3.650 1.020 Nachgewiesen 224.000.000 11 3.570 997 Summe 1.500.000.000 11 3.500 930 Gesamt 1.700.000.000 12 3.900 1.100

Anmerkung: Weitere Einzelheiten der ersten JORC MRE des Unternehmens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Juli 2024. Resouro sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die die in der Mitteilung des Unternehmens vom 18. Juli 2024 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den darin genannten Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“ und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge geben. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Branchenpartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wann dies erforderlich ist; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; mit der Bergbaubranche verbundene Haftungen; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Incentive-Programme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und die anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die ASX, TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

