Nur wenige Lebensversicherer überzeugen heute beim Kundenerlebnis - wo können sie noch punkten?

- Die besten Lebensversicherer mit messbar besserer Customer Experience liegen

beim Net Promoter Score (NPS®) 38 Prozent über anderen Marktteilnehmern

- 67 Prozent der führenden Versicherer sind bereit, generative KI zu nutzen, um

die Erfahrungen ihrer Versicherten zu verbessern und die Abläufe zu optimieren

- Um eine neue Generation von Versicherungsnehmern zu gewinnen, muss die

Lebensversicherungsbranche ihr Selbstverständnis weiterentwickeln



Der World Life Insurance Report 2025

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-life-insurance-report/)

des Capgemini (http://www.capgemini.com) Research Institute zeigt, dass die

Lebensversicherungsbranche Schwierigkeiten hat, die gestiegenen

Kundenerwartungen zu erfüllen. Veraltete Systemlandschaften stellen ein großes

Hindernis für effektive Veränderungen dar. Die Studie hebt jedoch eine kleine

Gruppe von Lebensversicherern weltweit hervor, die messbar ein herausragendes

Kundenerlebnis bietet und damit den Status "Best-in-Class" erreicht. Im

Vergleich zu anderen Versicherern wurden diese führenden Unternehmen in den

letzten drei Jahren mit einem um 38 Prozent höheren Net Promoter Score (NPS®),

einer um 11 Prozent niedrigeren Kostenquote und einem 6 Prozent höheren

Umsatzwachstum belohnt.





"Lebensversicherungen müssen sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktaufgrund neuer Anlage- und Absicherungsformen behaupten und aufpassen, nicht voneinem MUSS zu einer Option unter vielen zu verblassen. Die Versicherer solltensich auf die nächste Generation von Kunden konzentrieren, den Versicherten inden Mittelpunkt ihrer Strategien stellen und die eigenen Mehrwerte klarbenennen", so Klaus Thummert, Senior Director im Bereich Insurance bei CapgeminiInvent in Deutschland . "Viele Versicherer ringen mit veralteten Technologienoder Modernisierungsvorhaben, die ihre angestrebten Ziele verfehlen. Die Kunstbei der kundenzentrierten Transformation ist es, den Spagat zwischen Kunden- undKostenorientierung zu meistern. KI wird dabei die Kernprozesse stützen, aber dermenschliche Kontakt ist auch in Zukunft entscheidend für eine vertrauensvolleKundenbeziehung. "Angesichts der hohen Inflation, der wirtschaftlichen Unsicherheit und desschwindenden Interesses befinden sich die Lebensversicherer an einem kritischenPunkt, zudem die Branche von 2007 bis 2023[1] mit einem Rückgang derMarktdurchdringung in den reifen Märkten um 33 Prozent konfrontiert ist[2].Jeder zweite Versicherungsnehmer ist unzufrieden. Ein großer Teil dieserUnzufriedenheit zieht sich durch den gesamten Kundenprozess, insbesondere in den