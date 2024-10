Jefferies belässt Nestle auf 'Hold' - Ziel 87 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach ersten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Franken belassen. Die Resultate lägen sogar noch unter den zuletzt bereits gesunkenen Erwartungen, schrieb Analyst David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. So dürfte nun die Marktschätzung für das Ergebnis je Aktie 2024 um weitere 3 bis 4 Prozent sinken. Der Fokus richte sich nun auf die mittelfristigen Aussichten./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 01:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 01:57 / ET