Deglobalisierung als Chance nutzen

In den vergangenen Jahrzehnten galt eine fortschreitende Globalisierung als Garant für wirtschaftliches Wachstum. Diverse Kriege und eine Pandemie haben nun in Politik und Wirtschaft zu einem Umdenken geführt.

Ist Deglobalisierung ein Wachstumsmarkt?

Als Deglobalisierung bezeichnet man den Prozess der abnehmenden internationalen Verflechtung und Integration von Volkswirtschaften, Unternehmen und Märkten. Diese Entwicklung hat mehrere Ursachen wie zum Beispiel wachsende geopolitische Spannungen in Kombination mit aufkommendem Protektionismus. Außerdem führt das Bedürfnis nach digitaler Sicherheit zu einem stärkeren Fokus auf technologische Unabhängigkeit, um bei sensiblen oder sicherheitskritischen Anwendungen nicht auf „zwielichtige“ Marktteilnehmer angewiesen zu sein.

Da globale Lieferketten in den vergangenen Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen immer unzuverlässiger und störungsanfälliger geworden sind, überdenken viele Unternehmen ihre aktuelle Produktions- und Lieferketten. Im Idealfall sollen Risiken sowie Transport- und Logistikkosten gesenkt werden. Weite bzw. klimaschädliche Transportwege verstärken ebenfalls den Wunsch nach einem Ausbau des Anteils regionaler Lieferanten. Grundsätzlich ist die Deglobalisierung ein komplexes Zusammenspiel aus geopolitischen, wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. Das österreichische Bauunternehmen PORR hat die Deglobalisierung als einen wichtigen Megatrend identifiziert, der sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau für gut gefüllte Auftragsbücher sorgen kann.

Starke Expertise im Industriebau

Wenn Unternehmen Teile ihrer Produktion oder Geschäftsaktivitäten aus dem Ausland in das Heimatland zurückverlagern, spricht man von „Reshoring“. Den Bau von Fabrikgebäuden (Lager- und Produktionshallen sowie Fertigungs- und Industrieanlagen), die speziell an die Anforderungen industrieller Produktionsprozesse angepasst sind, hat die PORR im Geschäftssegment „Industriebau“ angesiedelt. In den vergangenen Jahren realisierten ihre Mitarbeiter eine Vielzahl von Projekten für Firmen aus der Halbleiter- und Pharmaindustrie, der Lebensmittelbranche sowie dem Chemie- und Technologiesektor.

