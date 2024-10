Exyte stellt neue Markenidentität Exentec für Geschäftsbereich Technology & Services vor

Exentec vereint weltweit die Tochterfirmen und Submarken von Technology & Services

Neue Markenidentität bringt klare, relevante und glaubhafte Positionierung für Klienten und Interessensgruppen

Exentec kombiniert die englischen Wörter Excellence (Exzellenz), Expertise (Expertise) und Experience (Erfahrung) mit dem Begriff Technology

Exyte CEO Büchele: "Die neue Marke ist der nächste logische Schritt für unseren Geschäftsbereich Technology & Services, dessen Entwicklung bislang sämtliche Erwartungen übertroffen hat."

STUTTGART, Deutschland, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Exyte hat heute den neuen Namen und die Markenidentität Exentec für seinen Geschäftsbereich Technology & Services vorgestellt. Der Bereich ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für Reinräume und Produktionsumgebungen. Künftig werden der Geschäftsbereich sowie die dazugehörigen Tochtergesellschaften und Marken weltweit unter dem Namen Exentec operieren. Als Mitglied der Exyte-Gruppe engagiert sich Exentec dafür, Hightech-Industrien mit innovativen Lösungen zu unterstützen, um dem rasanten Wachstum und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Ab Anfang 2025 wird Exentec alle Bereiche von Technology & Services unter einer einheitlichen Markenidentität vereinen.

Die Entwicklung des Geschäftsbereichs Technology & Services ist ein strategisches Handlungsfeld innerhalb der Exyte-Zukunftsagenda „Next Level". Der Übergang zu Exentec steht im Einklang mit dieser Strategie. Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich das Spektrum von Technology & Services durch mehrere strategische Übernahmen erweitert. Der Bereich hat sich so als zentraler Akteur in Branchen wie Life Sciences, moderne Hightech-Anlagen und Präzisionsfertigung etabliert. Das umfassende Unternehmensportfolio ermöglicht es dem Geschäftsbereich, komplette Lösungen für seine Zielbranchen anzubieten. Mit einer einheitlichen Marktansprache kann sich Exentec nun auf weiteres Wachstum konzentrieren und dieses gezielt vorantreiben.

Neue Markenidentität spiegelt Engagement für Innovation und Wachstum wider

Die Einführung der Marke Exentec erfolgt an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung von Technology & Services. Während das Geschäftsfeld in kritischen Branchen weiterwächst, bietet die neue Markenidentität eine klare, relevante und glaubwürdige Positionierung gegenüber Kunden und anderen Stakeholdern. Exentec steht für das Engagement, fortschrittliche und kundenorientierte technische Lösungen zu liefern. Der neue Name und die Marke werden die Sichtbarkeit des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld steigern. Als eigenständige Einheit innerhalb der Exyte-Gruppe strebt Exentec danach, die Beziehungen zu seiner wachsenden Kundenbasis zu vertiefen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der globalen Hightech-Industrien gerecht werden.