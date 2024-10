Chipwerte größtenteils erholt - TSMC zuversichtlicher

mk102 schrieb 10.10.24, 15:59

Macht euch nicht verrückt bzw laßt euch nicht von Bashern verrückt machen , betrachtet lieber die Fakten :

Schreibt Aixtron rote Zahlen : Nö

Ist Aixtron hochverschuldet : Nö , grade mal 20 %

Produziert Aixtron veraltete Anlagen : Nö , Aixtron ist Weltmarktführer in seinem Nischenbereich

Produziert Aixtron für einen auslaufenden / schrumpfenden Markt : Nö , Gan und SiC sind Wachstumsmärkte im 2 stelligen Bereich , auch in den aktuellsten Prognosen

Verzeichnet Aixtron einen Umsatzrückgang : Nö . mit 620-660 Mios ist er +/- 0 im selben Bereich wie 2023 mit 630 Mios

Sind für 2025 und 2026 hohe Auftragseingänge absehbar : Ja !!

https://www.linkedin.com/pulse/trends-global-rf-gan-semiconductor-device-market-forecast-mmr1f

The RF GaN Semiconductor Device Market is expected to grow at a CAGR of 14.5% during the forecasted period (2024 - 2031). This growth is fueled by technological advancements, expanding applications in IoT, and the shift toward greener technologies that require efficient power management.

vom 9.10.24



oder

https://github.com/rovj3gerson/Market-Research-Report-List-1/blob/main/automotive-grade-power-semiconductor-device-market.md

What Are The Key Opportunities For Automotive Grade Power Semiconductor Device Manufacturers?



The Automotive Grade Power Semiconductor Device market is experiencing robust growth, driven by the increasing demand for electric vehicles (EVs) and advanced driver-assistance systems (ADAS). The market is projected to grow at a CAGR of over 20% from 2023 to 2030, fueled by innovations in wide bandgap technologies such as SiC and GaN, which enhance efficiency and thermal performance. Key trends include the integration of power electronics in electrification, rising adoption of renewable energy, and stringent regulations on emissions. Future outlook remains optimistic, with ongoing advancements likely to enhance semiconductor performance, further propelling market expansion.



oder vom 08.10.24 https://www.digitimes.com/news/a20241008PD213/power-ic-demand-automotive-industrial-control-pc-market-ic-manufacturing.html

Power IC demand picking up; return of international IDMs a concern

The power semiconductor market is recovering from its downturn, with demand starting to pick up, according to industry sources from China and Taiwan.



The industry generally expects AI PCs to drive the application of power components in consumer...



der Rest ist leider wieder hinter einer Paywall



Fakt ist , SIC und GaN sind und bleiben über die nächsten Jahre ein Wachstumsmarkt , vor allem GaN wo Aixtron 90 % tiger Marktführer bei den Tools ist . GaN ist günstiger zu produzieren als SIC und nicht nur auf den Power SIC / Power GaN Markt beschränkt sondern findet auch bei dem 5G Ausbau im Mobilnetz immer größere Verwendung und RF GaN ist im Bereich Aerospace & Defense stark im kommen .



Haben sich die Gerüchte über fehlende Folgeaufträge bei Wolfspeed bestätigt : Nö , diejenigen Analysten die das im März / April behauptet hatten , hatten das erfunden

Hat sich das Gerücht über Infineon und die 300mm GaN Wafer Fertigung bestätigt : Nö , Infineon hat zwar 300mm GaN Wafer für die Power GaN Fertigung vorgestellt , jedoch vermutlich mit Hilfe einer Aixtron 300mm Wafer Prototypanlage .



Ist das Wachstum bei Power SIC etwas zurückgegangen ? Ja , aber dafür ist der Power GaN Anteil weiter gestiegen , SIC verbleibt jedoch im Hochtemperatur Bereich unverzichtbar = Schnelladesäulen im E-Auto Bereich