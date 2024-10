Deutsche Start-ups sammeln wieder mehr Kapital ein

Frankfurt am Main (ots) -



- Investitionsvolumen im dritten Quartal 2024 so hoch wie seit Mitte 2022 nicht

mehr

- Besonders junge Unternehmen aus dem Bereich Health finden Interessenten

- Positiver Ausblick für das kommende Quartal



Deutsche und internationale Geldgeber haben im dritten Quartal 2024 erstmals

seit mehr als einem Jahr wieder mehr als 2 Mrd. EUR in deutsche Start-ups

investiert. Das Volumen lag bei 2,5 Mrd. EUR, ein Plus von 50 % zum Vorquartal -

und der höchste Wert seit dem zweiten Quartal 2022.





Auch die Zahl der Finanzierungsrunden wuchs im Vergleich zum Vorquartal deutlichum 40 % auf 280. Insgesamt gab es in den ersten drei Quartalen damit 885Transaktionen, bei denen Investoren Wagniskapital (Venture Capital) in Start-upsgaben. Das sind im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2023 zwar etwasweniger Deals, damals waren es 922. Das Gesamtvolumen liegt jedoch dieses Jahrleicht über dem Vergleichszeitraum 2023. Besonders Investoren aus den USAinteressierten sich im dritten Quartal 2024 für deutsche Start-ups, gefolgt vondeutschen Investoren.Das sind Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Researchquartalsweise Zahlen zum deutschen Venture-Capital-Markt veröffentlicht.Mit insgesamt 42 abgeschlossenen Finanzierungsrunden machten Start-ups desIndustriezweigs Health im dritten Quartal 2024 den größten Anteil an Deals imdeutschen VC-Markt aus. Diesem Industriezweig gehören junge Unternehmen aus demBereich Life-Science an, die digitale Gesundheitsanwendungen und neueMedikamente entwickeln und im Bereich Biotechnologie an Innovationen mitlebenden Organismen arbeiten.Zweitwichtigste Industrie war mit 35 Deals und einem Marktanteil von 13 % derBereich Energy. Hier sind Start-ups zu verorten, die an einer nachhaltigen undeffizienteren Energiegewinnung arbeiten sowie an Lösungen für Recycling undAbfallbehandlung.Der deutsche VC-Markt war im Vergleich zu den wichtigen Vergleichsmärkten USA,Frankreich und Großbritannien der einzige, der im dritten Quartal dasTransaktionsvolumen zum Vorquartal steigern konnte. In absoluten Zahlen hinktder deutsche VC-Markt im internationalen Vergleich aber weiterhin hinterher."Der deutsche VC-Markt sendet zu Beginn der zweiten Jahreshälfte ein positivesSignal und macht Hoffnung auf einen starken Jahresabschluss im kommendenQuartal", sagte Dr. Steffen Viete, Experte für Venture Capital bei KfW Research."Zwar sollte ein freundlicher VC-Sommer in Deutschland noch nicht überbewertetwerden. Mit weiteren Leitzinssenkungen durch die EZB und dem sehr deutlichenEinstieg der Fed in den Zinssenkungszyklus in den USA im September hat sich dasVC-Marktumfeld jedoch deutlich verbessert."Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unterVenture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Markt-in-Deutschland/)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,Tel. +49 69 7431 41336E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5888638OTS: KfW