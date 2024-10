Startschuss für die Neuauflage der Arbeitsleben Studie von Randstad - Umfrage (FOTO)

Eschborn (ots) - Seit vielen Jahren führt Randstad regelmäßig Umfragen und

Studien durch, um Freelancer:innen, Festangestellten und Unternehmen wertvolle

Analysen zu liefern. Dazu gehört auch die Randstad "Arbeitsleben Studie"

(vormals GULP Arbeitsleben Studie), die 2024 wieder an den Start geht und

Einblicke in Verdienst, Erwartungen an Unternehmen sowie weitere Trends bietet.



Schleppendes Wachstum, Fachkräftemangel und schrumpfende Margen von kleinen und

großen Unternehmen: Diese Themen befinden sich heute weit oben auf der Agenda

der deutschen Wirtschaft. Doch wie wirken sich diese Entwicklungen konkret auf

die Stundensätze und Auftragslage von Freelancer:innen aus - und wie sieht es

aus bei den Gehältern und Jobaussichten von Festangestellten?





Angestellte und Freelancer:innen zur Teilnahme aufgerufenDiesen und vielen weiteren Fragestellungen geht Randstad mit seiner diesjährigenArbeitsleben Studie nach, die sich mit dem Projektmarkt und denAngestelltenverhältnissen der IT-, Engineering- sowie Life-Science-Branchensammelt. Sie beantwortet wichtige Fragen wie "Welche Experten sind in welchenBranchen gerade besonders gefragt und welche Skills sind heute unerlässlich?","Wie hoch sind die marktüblichen Honorare bzw. Gehälter?" und "Worauf legenFreelancer:innen und Angestellte in ihrem Arbeitsleben besonderen Wert?".Die Studie wird aber erst dann aussagekräftig, wenn sie von so vielenTeilnehmenden wie möglich mit Informationen unterstützt wird. Daher lädtRandstad alle Interessierten ein, an der neuen Arbeitsleben Studie teilzunehmen."Von den Ergebnissen der Studie profitieren vor allem die Teilnehmenden. Dennanhand der Ergebnisse erhalten Freelancer:innen und Festangestellte einenbesseren Einblick in den eigenen Marktwert - und können dieses Wissen nutzen, umdie eigene Stellung am Arbeitsmarkt zu verbessern", erläutert Michel Verdoold,CEO von Randstad Professional.Die Umfrage ist ab sofort geöffnet, die Beantwortung der Fragen dauert etwa zehnMinuten, unabhängig von der Berufsgruppe. Teilnehmen können Freelancer:innen,Mitarbeitende in Festanstellung oder Zeitarbeitende (im Rahmen vonArbeitnehmerüberlassung).Hier geht's direkt zum Fragebogen:https://survey2.medallia.eu/?OV1b62-arbeitslebenÜber die Randstad Arbeitsleben StudieSeit 2013 liefern Randstad Professional (vormals GULP) Studien einen Überblicküber Stundensätze, Projekte und Auslastung von freien Mitarbeitenden der IT-,Engineering- und Life Science-Branche. Die Randstad Arbeitsleben Studie (vormalsGULP Arbeitsleben Studie) gibt Auskunft über Überstunden und Verdienst,Arbeitsleben, Zufriedenheit, Anforderungen an Unternehmen sowie Trends.Selbstständige Arbeitskräfte und Arbeitnehmende in diesen Bereichen sindeingeladen, daran teilzunehmen. Weitere Informationen unter:https://www.gulp.de/blog/arbeitsleben-studieÜber RandstadRandstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, sospezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt derArbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern undverbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort undimmer mit hoher Geschwindigkeit. Unsere Angebote umfassen dengewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitaleTalentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffenleistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnendabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.Randstad Deutschland ist mit rund 38.500 Mitarbeitenden, darunter 2.500 interne,und 500 Standorten in 330 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 20231,843 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager.Seit über 55 Jahren in Deutschlandaktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dortbörsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2023 hatRandstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit 2 Millionen Menschen in 39Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damiteinen Gesamtumsatz von 25,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleMonika RiedlFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon 01525 / 492-7944E-Mail: mailto:presse@randstad.dehttp://www.randstad.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13588/5888641OTS: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG