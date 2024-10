EU-Kommission soll Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit legen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission soll nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz das Thema Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt ihrer künftigen Arbeit stellen. Zudem sagte der SPD-Politiker vor Beginn eines EU-Gipfels in Brüssel, die Europäische Union müsse einen Beitrag für industrielle Perspektiven, Wachstum und Sicherheit von Arbeitsplätzen leisten. "Es ist offensichtlich, dass Europa Nachholbedarf hat, was Wachstumsperspektiven, Produktivität, technologische Fortschrittlichkeit betrifft", sagte Scholz.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollten in Brüssel über das Thema Wettbewerbsfähigkeit beraten. Vor allem mit Blick auf Konkurrenz aus den USA und China steht die Befürchtung etwa von Unternehmen und Politikern im Raum, dass Europa industriell den Anschluss verliert./mjm/DP/men