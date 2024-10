UBS stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Essenslieferanten sei mau, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv …