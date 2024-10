Medigene präsentiert UniTope und TraCR, ein universelles Detektionssystem für rekombinante 3S-TCRs, beim ASGCT 2024

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, präsentierte ein universelles Detektionssystem für 3S (spezifisch, sensibel und sicher)-rekombinante TCRs (rTCRs), UniTope & TraCR, auf der American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT), die vom 16. bis 17. Oktober 2024 in Philadelphia, USA stattfindet.

Das vorgestellte Poster "Seamless Integration of a Universal Epitope into Recombinant TCRs for Tagging and Tracking of TCR-T Cells Expressing 3S TCRs" wird nach der Konferenz auf der Website von Medigene zur Verfügung gestellt: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

"Wir integrieren innovative Technologien in unsere End-to-End-Plattform, darunter UniTope und TraCR, ein universelles Detektionssystem für alle rTCRs über mehrere Modalitäten hinweg. Diese beiden Tools können eine präzise Nachverfolgung und Verifizierung rekombinanter TCRs gewährleisten und so zu sichereren und wirksameren Dosierungsstrategien bei der Entwicklung und Verabreichung von TCR-gesteuerten Therapien beitragen", sagte Dolores Schendel, CSO bei Medigene. "Nach den vielversprechenden Daten zu UniTope-modifizierten rTCRs, die auf NY- ESO-1/LAGE-1a abzielen und auf der diesjährigen ESMO-Jahrestagung präsentiert wurden, freuen wir uns nun, unsere ersten In-vitro-Daten zu UniTope-modifizierten rTCRs vorzustellen, die gegen mKRAS G12V gerichtet sind. Der UniTope-Tag stellt bei direkter Integration sicher, dass in den rTCR-Sequenzen immer ein eindeutiger Identifikator exprimiert wird. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber bestehenden Techniken zur Erkennung von rTCRs in TCR-gesteuerten Therapien dar. Der Einsatz der UniTope- und TraCR-Technologien wird unsere Qualitätskontrollprozesse deutlich verbessern und sehr genaue Daten für die Bestimmung der idealen Arzneimitteldosis liefern, was zu einer erheblichen Kosten- und Zeitersparnis während der gesamten Entwicklung führen kann."

