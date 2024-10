AKTIE IM FOKUS Nokia fallen vom Hoch seit April 2023 zurück Die Aktien von Nokia haben am Donnerstag nach Quartalszahlen ihren jüngsten Aufwärtsdrang vorerst beendet. Am späten Vormittag verloren sie als schwächster Wert im EuroStoxx 50 4,2 Prozent auf 3,88 Euro, nachdem sie am Tag zuvor mit knapp 4,18 …