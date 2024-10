Hoffnung auf weitere Zinssenkungen

Insgesamt kann der Russell 2000 Index nach Auflösung einer sehr ausgeprägten Schiebephase zwischen 1.633 und 2.100 Punkten auf einen Aufwärtstrend zurückblicken, dieser besteht seit den jüngsten Verlaufstiefs aus Oktober 2023. Die letzten Wochen waren von einer teils unklaren Signallage und mehreren Fehlausbrüchen begleitet. Schlussendlich schöpften Investoren aber wieder genügend Hoffnung und treiben die Kurse in dieser Woche in Richtung der bisherigen Jahreshochs bei 2.299 Punkten voran. Ein Ausbruch aus dem diesjährigen Aufwärtstrend könnte sogar zu einer Rallyebeschleunigung führen, die im Ansatz nach dem letzten Ausbruch zu erkennen war.

Ein erfolgreicher Durchbruch über das bisherige Jahreshoch von 2.299 Punkten könnte eine weitere Kaufwelle auslösen, diesmal in den Widerstandsbereich aus Anfang 2021 um 2.358 Punkten. Bei gleichbleibender Kursstärke könnte der Russell 2000 Index sogar auch unmittelbar an die Hochs aus 2021 bei 2.458 Punkten durchmarschieren. Auf der Unterseite ist das Barometer durch eine Vielzahl kleinerer Unterstützungen vergleichsweise gut abgesichert, eine erste findet sich um 2.227 Punkten und eine zweite bei 2.171 Zählern wider. Ein derartiges Abwärtsszenario würde sich erst nach Ausbildung eines Doppelhochs an den aktuellen Jahreshöchstständen aufdrängen. Weder aus technischer noch fundamentaler Sicht gibt es Gründe für eine derartige Abwärtsbewegung und damit potenzielle Trendwende.

Russell 2000 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Ein erfolgreicher Ausbruch des Russell 2000 Index über die aktuellen Jahreshochs von 2.299 Punkten könnte die nächste Rallyestufe zünden, diese würde in einem ersten Schritt an 2.358 Punkte heranreichen, die Chance auf einen direkten Durchmarsch an die Jahreshochs aus 2021 bei 2.458 Zähler wird derzeit als groß eingestuft. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 2.150 Punkten nicht überschreiten. Aufgrund der Dimension sollten sich Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate Zeit bis zum Zieleinlauf nehmen. Mit erhöhter Volatilität ist definitiv um die Wahl des nächsten US-Präsidenten Anfang November zu rechnen.

