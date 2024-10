So starten Handwerker erfolgreich in die Selbstständigkeit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bensheim (ots) - Der Schritt in die Selbstständigkeit stellt für die meistenHandwerker eine anspruchsvolle Entscheidung dar. Fachliches Können alleinereicht nicht aus, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen - es bedarf auchzuverlässiger Unterstützung in administrativen, finanziellen und strategischenAngelegenheiten. Yakup Batu, Gründer und Geschäftsführer von Mission Handwerk,kennt diese Herausforderungen aus erster Hand und hat es sich zur Aufgabegemacht, Handwerker auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Wie dasfunktioniert, erfahren Sie hier.Bürokratie, Risiko und Unsicherheit sind ständige Begleiter auf dem Weg in dieSelbstständigkeit im Handwerk. Obwohl die Nachfrage nach spezialisiertenHandwerkern stetig zunimmt, birgt die Gründung eines eigenen Betriebs auch eineReihe von Herausforderungen: Viele Handwerker stehen zu Beginn ihrerSelbstständigkeit vor typischen Problemen wie administrativen Aufgaben, derVernachlässigung der Buchhaltung oder unzureichendem Marketing. Ohne einegründliche Vorbereitung auf diese unternehmerischen Aufgaben könnenLiquiditätsengpässe, Überlastung und Burnout die Folge sein. Auch fehlendeKenntnisse in der Buchhaltung und Personalführung stellen ein erhebliches Risikodar. "Jeder Handwerksbetrieb fängt klein an, doch gerade die ersten Schritte indie Selbstständigkeit können überwältigend sein", warnt Yakup Batu, Gründer undGeschäftsführer von Mission Handwerk. "Plötzlich müssen sich Handwerker mitFragen nach der passenden Rechtsform, der Gewerbeanmeldung oder dem richtigenSteuerberater auseinandersetzen. Gleichzeitig gilt es, eine solide Strategie zuentwickeln, um erfolgreich Aufträge zu generieren.""Unabhängig davon, wie groß der Traum vom eigenen Handwerksbetrieb ist,scheitern viele Handwerker bereits zu Beginn an den vielfältigenHerausforderungen", fährt der Experte fort. "Oft fehlt es an Unterstützung, umdie auftretenden Probleme erfolgreich zu lösen. Mithilfe von gezieltem Coachingund ausführlicher Beratung können diese Probleme rechtzeitig erkannt undminimiert werden, damit der Weg in die Selbstständigkeit erfolgreich gestaltetwerden kann." Genau das bietet Yakup Batu seinen Klienten: Mit Mission Handwerkhat er ein einzigartiges Konzept für angehende Unternehmer entwickelt, diesowohl mit den Hürden der deutschen Bürokratie als auch mit den mentalenBelastungen der Selbstständigkeit zu kämpfen haben. Dank seiner eigenenErfahrung als selbstständiger Handwerker kennt der Experte die typischen Fehler,die beim Start eines eigenen Handwerksbetriebs gemacht werden, genau. Mit seinemeinjährigen Coaching-Programm steht er angehenden Unternehmern in allen Fragen