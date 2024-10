Kursgewinne vor EZB-Zinsentscheid

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag gestützt von überwiegend positiven Unternehmenszahlen und vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,75 Prozent auf 4.945,39 Punkte. Außerhalb der Eurozone kletterte der Schweizer SMI um 0,57 Prozent auf 12.261,99 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,35 Prozent auf 8.357,90 Zähler.

Eine Zinssenkung der EZB um 0,25 Prozentpunkte gilt am Markt als ausgemachte Sache. Viel wichtiger seien die begleitenden Worte von EZB-Präsidentin Christine Largarde, betonte Marktexperte Andreas Lipkow. Die EZB sehe sich derzeit mit einer lahmen Wirtschaftsentwicklung und einer verfestigten Inflationsentwicklung konfrontiert. "Sie kann demnach nicht so freizügig agieren, wie es die Marktteilnehmer derzeit gerne sehen würden. Die Gefahr einer erneut anziehenden Inflation in Folge einer zu lockeren Zinspolitik ist latent vorhanden", betonte Lipkow.