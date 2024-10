JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Die Stärke des Segments Elektrifizierung des Industriekonzerns habe die Schwäche der Sparte Automatisierung wettgemacht, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 01:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 01:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 53,55EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Simon Toennessen

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m