Merck zuversichtlich für die Zukunft - baut verstärkt auf KI

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern rechnet sich durch den Boom bei Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft ein stärkeres Wachstum in seinem Halbleitergeschäft aus. Auf einem Kapitalmarkttag in Darmstadt hob das Management am Donnerstag seine mittelfristigen Ambitionen für die Sparte an. An der Börse sorgte dies für kräftigen Kursauftrieb - obwohl Konzernchefin Belen Garijo zugleich die Ziele für das Medikamentengeschäft und die Laborsparte dämpfen musste.

Rückenwind durch "robuste globale Wachstumstrends" sieht Merck aber in allen drei Geschäftsbereichen. Nach dem Corona-Boom und dem schwierigen Übergangsjahr 2023 will der Konzern so wieder zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren. Bereits im aktuellen Jahresverlauf geht es bei den Darmstädtern wieder aufwärts, und der Vorstand bekräftigte nun auf der Analystenveranstaltung seine bereits im Sommer angehobenen Ziele.