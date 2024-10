Wie Flexibilität, Fördermittel und kreative Lösungen die Krise meistern können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Velburg (ots) - Die Baukrise hängt wie eine schwarze Wolke über der Branche -langsam ist es jedoch an der Zeit, lange pausierte Bauprojekte mithilfekreativer Lösungen endlich umzusetzen, denn der Aufschwang steht schon vor derTür. Als Sparringspartner für professionelle Bauherren und Geschäftsführer derPro Bauherr GmbH sowie dem zugehörigen Programm gegenangebot.immo zählt Dr.Peter Burnickl zu den absoluten Experten der Branche und weiß, wie die größtenPotenziale aus der aktuellen Situation herausgeholt werden können. Wie Bauherrenihre Baukosten senken und die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte erhöhen,erfahren Sie hier.Die Baubranche steckt weiterhin in der Krise und die Marktsituation bleibtangespannt: Aufgrund von gestiegenen Zinsen, Lieferengpässen undMaterialknappheiten sowie stark erhöhten Materialkosten sind viele Bauprojektebereits zum Erliegen gekommen, bevor ihre Umsetzung begonnen hat. So gibt esaktuell unzählige Bauherren, Bauträger, Projektentwickler und Privatpersonen,die ihre Bauprojekte fertig geplant und Baugenehmigungen für ihre Grundstückeerhalten haben. Sie alle warten auf den richtigen Zeitpunkt für den Start ihresProjekts. Dass sich die Experten der Branche bereits auf die Expo Real,Deutschlands wichtigste Leitmesse im Immobilienbereich, vorbereiten, ist eindeutliches Zeichen dafür, dass es in der Baubranche langsam wieder bergauf geht."Wer ein Grundstück mit Baurecht besitzt oder mit der Umsetzung seines Projektsbeginnen möchte, sollte möglichst zeitnah starten", rät Dr. Peter Burnickl."Denn wenn alle gleichzeitig loslegen, um den drastischen Rückstand imWohnungsbau aufzuholen, könnte ein starker Wettbewerb entstehen.""Bei der erneuten Prüfung der bereits fertiggestellten Planungen und derEinholung erster Angebote stellen viele Bauherren dann aber fest, dass ihreBauvorhaben nicht mehr wirtschaftlich sind", fährt der Experte fort. "Stattumzuplanen oder das Vorhaben erneut auf Eis zu legen, sollten Bauherren nachLösungen suchen, um die Baukosten zu senken und die Wirtschaftlichkeit ihrerProjekte zu erhöhen." Die jahrelange Leitung eines eigenen Ingenieurbüros sowiedie Tätigkeiten als Projektentwickler und Bauträger haben dem studiertenWirtschaftsingenieur dabei geholfen, einen umfassenden Erfahrungsschatz in derBaubranche aufzubauen. Heute hat Dr. Peter Burnickl es sich zur Aufgabe gemacht,seine Expertise an andere Bauherren weiterzugeben, um ihnen damit den Weg zuwirtschaftlich erfolgreichen Projekten zu ebnen. Mit seiner Unternehmenssparte