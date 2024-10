40 Prozent der jüngeren Arbeitnehmer wünschen mehr Kontakte / Mystery Minds präsentiert Ergebnisse einer mit YouGov realisierten Umfrage zur Einsamkeit unter Arbeitnehmern

München (ots) -



- Ältere Arbeitnehmer über 55 Jahren sind am wenigsten von Einsamkeit betroffen,

Führungskräfte am stärksten

- Für Frauen sind soziale Kontakte wichtiger als für Männer (74 bs 64%)



Eine aktuelle Studie der Mystery Minds GmbH in Zusammenarbeit mit der YouGov

Deutschland GmbH liefert erstmals detaillierte Einblicke in das Thema Einsamkeit

am Arbeitsplatz in Deutschland: Elf Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland

fühlen sich der Befragung zufolge einsam bei der Arbeit. Unter jüngeren

Beschäftigten im Alter bis 34 Jahren wünschen sich 40 Prozent mehr Kontakte.

Innerhalb der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen sind es noch 36 Prozent. Am

wenigsten fühlen sich hingegen ältere Beschäftigte über 55 Jahren einsam (8 %).

Überhaupt genießt diese Gruppe die höchste Zufriedenheit mit ihrer Arbeit.

Führungskräfte wiederum fühlen sich überdurchschnittlich oft einsam (15 %).







Arbeit und Treue zum Arbeitgeber. Mit unserer Studie beleuchten wir nun in

Kooperation mit YouGov die Auswirkungen heutiger Arbeitsmodelle auf die soziale

Verbundenheit in Unternehmen. Im Ergebnis ist auffällig, dass sich gerade junge

Menschen mehr Kontakte wünschen. Ferner hat sich erneut bestätigt, dass das

soziale Miteinander besonders für Frauen von hoher Bedeutung ist", sagt

Christoph Drebes, Geschäftsführer der Mystery Minds GmbH.



Auffällig ist auch, dass sich zwar gerade diejenigen, die ausschließlich remote

arbeiten, besonders einsam fühlen: Doch gleichzeitig hat diese Gruppe die

höchste Zufriedenheit mit ihrer Arbeit bekundet. So berichten 72 Prozent der

vollständig remote tätigen Mitarbeiter*, zufrieden mit ihrer Arbeit zu sein;

unter den hybrid arbeitenden Kollegen sind es 62 Prozent und unter denen, die

täglich ins Büro kommen, noch 60 Prozent.



Zentrale Ergebnisse der im Juni 2024 seitens YouGov durchgeführten Befragung

unter 502 Arbeitnehmern:



- 11 % der Arbeitnehmer gaben an, sich bei der Arbeit einsam oder sehr einsam zu

fühlen. Somit sind in Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten im Schnitt 110

Mitarbeitende von Einsamkeit betroffen. Unter Führungskräften sind es sogar 15

% , im Vergleich zu 10 % bei Mitarbeitenden ohne Personalverantwortung .

- Besonders stark betroffen sind Beschäftigte , die ausschließlich remote

arbeiten: Hier lag der Einsamkeitswert bei 14 % , obwohl diese Gruppe

gleichzeitig eine höhere Zufriedenheit mit ihrer Arbeit äußerte (72% vs. 60%

innerhalb der Gesamtgruppe der Büroarbeiter).

- Ältere Arbeitnehmer über 55 Jahre sind am wenigsten von Einsamkeit betroffen:

Nur 8 % der Befragten in dieser Altersgruppe bezeichneten sich als einsam oder Seite 2 ► Seite 1 von 2



