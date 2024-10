Klimaschutzziel des Pariser Abkommens verfehlt, für Net Zero schnellere Transformation notwendig (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Trotz beeindruckender Fortschritte im Jahr 2023 und positiver Erwartungen für2024 ist das Ausbau-Tempo erneuerbarer Energien nicht hoch genug- Kernenergie rückt zur Deckung des gestiegenen Bedarfs an klimafreundlicherEnergie in den Fokus, doch der Bau neuer Großkraftwerke braucht Zeit und dieSerienfertigung kleiner modularer Reaktoren (SMR / Small Modular Reactors)erweist sich als komplex- Die Komplexität der Energiewende erfordert neue Marktmechanismen, die weitereInnovation anregen, Entscheidungen für geeignete Maßnahmen sowie forcierteöffentliche und private Investitionen in emissionsarme Technologien und dasStromnetzCapgemini (https://www.capgemini.com/) hat die 26. Ausgabe des World EnergyMarkets Observatory (WEMO) (https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-energy-markets-observatory/) veröffentlicht. In diesem jährlichen Reportanalysiert das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Hogan Lovells(http://www.hoganlovells.com) , Vaasa ETT (https://www.vaasaett.com/) undEnerdata (https://www.enerdata.net/) den aktuellen Stand der Energiewendeweltweit. Für das vergangene Jahr ist trotz der Fortschritte ein weitererAnstieg der Treibhausgasemissionen zu verzeichnen: 2023 erreichen sie mit 37,4Milliarden Tonnen (Gt) einen neuen Rekordwert.[1] Dies bestätigt, dass sich dieMenschheit nicht auf Kurs befindet, um die Ziele des Pariser Abkommens zuerreichen. Der Report gibt Aufschluss darüber, auf welchen Schlüsselbereichender Fokus fortan liegen müsste, um die komplexen Herausforderungen derEnergiewende zu bewältigen. Dazu zählt auch ein Perspektivwechsel beim Erfassendes Fortschritts bei erneuerbaren Energien sowie verstärkte Investitionen in dasStromnetz und in klimafreundliche Technologien.Torben Schuster, Head of Energy Transformation & Utilities bei Capgemini Inventin Deutschland, erläutert: "Die Energiewende ist der größte Hebel zum Schutzunseres Klimasystems - und wir müssen ihn schnell umlegen. Es kommt darauf an,das gesetzte Ziel von Netto-Null-CO2-Emissionen 2050 in einer steilenReduktionskurve anzusteuern. Währenddessen wächst weltweit der Strombedarf.Daher muss das historische Ausbautempo erneuerbarer Energien für die Zukunftnoch rapide ansteigen. Neben Netzflexibilität und Energiespeichern ist dazu einPerspektivwechsel gefragt: vom Blick auf den Primärverbrauch hin zur Messung desEndenergiebedarfs. Damit können wir die Fortschritte bei sauberer Energie bessererfassen, realistischere Prognosen treffen und die Netzstabilität weiterhin