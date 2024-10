Uranium Energy Corp. erhöht die lizenzierte Produktionskapazität auf 4 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr in der Irigaray-Aufbereitungsanlage UEC wird in den USA über drei branchenführende Hub-and-Spoke-Produktionsplattformen in Wyoming und Texas verfügen. 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr an kombinierter lizenzierter Produktionskapazität in den USA nach Abschluss der bereits …