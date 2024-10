Aufwärtstrend bei Five Below Five Below Inc. fängt sich nach holprigen Jahren wieder Der US-Discounter Five Below hatte mit diversen Problem zu kämpfen zuletzt. Die Margen verschlechterten sich und verschiedene erhöhte Kosten minderten den Gewinn. Nun hat sich die Aktie wieder erholt und es zeichnet sich eine Bodenbildung im Kursverlauf der Aktie ab.