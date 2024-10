Berichte über Tote und Verletzte bei Luftangriff in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein ehemaliges Schulgebäude im nördlichen Gazastreifen hat es nach örtlichen Medienberichten zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Die israelische Armee teilte mit, die Luftwaffe habe dort einen "operativen Treffpunkt für Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad angegriffen".

Dutzende von Terroristen beider Organisationen hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Gebäude aufgehalten, das als Unterkunft für Vertriebene diente, hieß es in der Mitteilung. Diese seien an Raketenangriffen auf israelisches Gebiet sowie Angriffen auf israelische Truppen in den vergangenen Tagen beteiligt gewesen.

Örtliche Medien berichteten dagegen von zivilen Opfern bei dem Angriff in dem Flüchtlingsviertel Dschabalija. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind seit Kriegsbeginn vor mehr als einem Jahr mehr als 42.400 Menschen im Gazastreifen getötet und mehr als 99.200 weitere verletzt worden./le/DP/men