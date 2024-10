Britische Anti-Terror-Polizei untersucht Paketbrand in DHL-Lager

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Bundesanwaltschaft ermittelt auch die britische Anti-Terror-Polizei wegen eines brennenden Pakets in einem Luftfrachtlager. Es werde untersucht, ob russische Spione eine Bombe in dem Paket platziert hätten, das nach der Ankunft mit dem Flugzeug in Flammen aufging, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall am 22. Juli in Minworth nahe Birmingham sei niemand verletzt worden, sagte eine Behördensprecherin.

Deutsche Sicherheitsbehörden hatten vor einigen Wochen vor "unkonventionellen Brandsätzen" gewarnt, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt würden. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass in einem Fall im Juli in Leipzig die Bundesanwaltschaft ermittelt. Es sei nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Paket damals noch am Boden im DHL-Logistikzentrum und nicht während des Fluges in Brand geraten sei, sagte Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang am Montag. Sonst wäre es zu einem Absturz gekommen.