Der Kurs in der Chipindustrie

ASML brechen am Dienstag heftig ein. Der Kurs des Maschinenbauers für die Chipindustrie taucht am Dienstag um mehr als 16% ab und verliert auch zur Wochenmitte in der Spitze noch einmal gut 5%. Auslöser des Crashs waren verfehlte Erwartungen. Der niederländische Konzern hatte beim Auftragseingang enttäuscht und daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr zusammengestrichen. Im dritten Quartal gingen bei ASML lediglich Bestellungen im Wert von 2,6 Mrd. Euro ein.

ASML-Chef Fouquet erklärte, dass die Erholung des Chipmarktes langsamer als erwartet verlaufe. Nun passt der Chipanlagenbauer seine Prognose für 2025 an und rechnet nur noch mit einem Umsatz zwischen 30 und 35 Mrd. Euro (bisher: 36 Mrd. €). Auch die Prognose für die Bruttomarge korrigierte der Konzern von 54 bis 56% auf 51 bis 53% nach unten (bisher: 54%).