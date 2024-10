XORTX gibt die Preisgestaltung für seine registrierte Direktplatzierung in Höhe von 1,5 Mio. USD und eine zeitgleiche Privatplatzierung bekannt

Der Abschluss der Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 18. Oktober 2024 erfolgen, sofern die für einen Abschuss üblichen Bedingungen erfüllt und die Genehmigung der TSX Venture Exchange eingeholt werden kann. Der Bruttoerlös aus der Platzierung – mit Ausnahme jener Erlöse, die möglicherweise aus der Ausübung der Stamm-Warrants generiert werden – wird sich vor Abzug der vom Unternehmen zu entrichtenden Vermittlergebühren und sonstigen Ausgaben in Zusammenhang mit der Platzierung voraussichtlich auf rund 1,5 Mio. USD belaufen. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Betriebskapital (Working Capital) sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

A.G.P./Alliance Global Partners agiert im Rahmen der Platzierung als Alleinvermittler.

Die Stammaktien (und Stammaktienäquivalente an deren Stelle) werden im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung per Formular F-3 (Aktennummer 333-269429) ausgegeben, die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) nach dem Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung („Securities Act“) eingereicht und von der SEC am 3. Februar 2023 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag, in dem die Bedingungen der geplanten registrierten Direktplatzierung beschrieben sind, wird der SEC vorgelegt und nach Einreichung auf der SEC-Webseite (http://www.sec.gov) verfügbar sein. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags können, sobald dieser erhältlich ist, von A.G.P./Alliance Global Partners (590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022) bzw. telefonisch unter Tel. (212) 624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com angefordert werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 4