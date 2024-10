Juniper Square erwirbt Forstone Luxemburg und erweitert damit seine globale Präsenz in der Fondsverwaltung

SAN FRANCISCO, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Juniper Square, der führende Anbieter innovativer Fondssoftware und -verwaltungslösungen für die privaten Märkte, gab heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Forstone Luxembourg, einem Geschäftsbereich der Forstone Group, bekannt, um seine globale Präsenz im Bereich Fondsverwaltung und -dienstleistungen zu erweitern. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Forstone Luxembourg wurde 2021 gegründet und bietet Fondsverwaltung, Transferagentur und andere Fondsdienstleistungen in Luxemburg an. Die strategische Akquisition von Forstone Luxembourg bringt zusätzliches Fachwissen und eine etablierte Präsenz auf dem europäischen Markt mit sich, was das Engagement von Juniper Square unterstreicht, seinen Kunden ein globales und umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die Komplexität grenzüberschreitender Geschäfte einfacher und effizienter bewältigen können.