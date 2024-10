Israels Botschaft dankt Marine für Abwehr von 'Hisbollah-Drohne'

BERLIN (dpa-AFX) - Die israelische Botschaft in Deutschland hat nach der Abwehr einer Drohne im Mittelmeer durch die im UN-Einsatz fahrende deutsche Korvette "Ludwigshafen am Rhein" öffentlich gedankt. Es habe sich um eine Hisbollah-Drohne gehandelt, schrieb die Vertretung auf X weiter. Aus Deutschland wurde dies zunächst nicht betätigt.

"Alle Achtung Deutschland: Die deutsche Korvette "Ludwigshafen am Rhein" hat heute eine Hisbollah-Drohne abgefangen. Während Hisbollah und Iran die gesamte Region an den Rand des Abgrunds ziehen, können entschlossene Gegenmaßnahmen von Partnern sie möglicherweise zum Umdenken bewegen", so die israelische Botschaft.