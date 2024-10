Rekord im Dax rückt näher - EZB-Zinssenkung wie erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat dem Dax am Donnerstag kaum Impulse geliefert. Wenig Einfluss hatten auch die US-Einzelhandelsumsätze, die im September stärker als erwartet zulegten. Unterstützung lieferten vor allem, wie bereits am Morgen, die Kurssprünge der Aktien von Sartorius und Merck. Hier nahmen Sorgen vieler Investoren in puncto Geschäftsentwicklung ab. Im weiteren Handelsverlauf rückt nun noch die US-Industrieproduktion in den Fokus.

Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 0,87 Prozent auf 19.600,99 Punkte. Zwei Tage zuvor noch hatte er bei knapp 19.634 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,37 Prozent auf 27.156,88 Zähler und auch europaweit wurden Gewinne verbucht.