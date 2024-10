Red Metal Resources plant Wasserstoffexplorationsprogramm unmittelbar neben einem kürzlich aufgefundenen Wasserstoffvorkommen in Quebec und beauftragt Marketingfirma

Vancouver, British Columbia, 17. Oktober 2024 / IRW-Press / RED METAL RESOURCES LTD. („Red Metal“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RMES, OTCPINK: RMESF, FWB: I660) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Planung eines ersten Wasserstoffexplorationsprogramms in den vor kurzem bekanntgegebenen Mineralkonzessionen begonnen wurde, die unmittelbar an jenes Gebiet grenzen, wo die Firma Quebec Innovative Materials Corp. („QIMC“) laut ihrer Pressemeldung vom 4. September 2024 zuletzt auf eine Wasserstoffprobe mit über 1.000 ppm gestoßen ist. Diese Mineralkonzessionen befinden sich im Bereich der Formation Timiskaming Graben, rund 15 km nördlich der Stadt Ville Marie (Quebec). Sie liegen zwischen zwei größeren Bergbaustädten und sind auf dem Straßenweg (Route 101) erreichbar.