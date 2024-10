Wird der Bann gebrochen? Silberpreis vor der Entscheidung. Diese Produzentenaktie bricht bereits aus In den letzten Wochen scheiterte Silber ein ums andere Mal am markanten Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar. Gelingt dem Silberpreis endlich der Ausbruch? Die Chancen stehen so schlecht nicht.