American West bohrt 42,7 m mit 3,1% Kupfer ab der Oberfläche

American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84) setzt seine Serie von herausragenden Bohrergebnissen auf dem Kupferprojekt Storm auf Somerset Island, Nunavut, Kanada, fort. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass die Ressourcenbohrungen in der Lagerstätte Chinook mächtige, hochgradige, oberflächennahe Kupferabschnitte durchschnitten haben, die zudem als nahezu der tatsächlichen Breite entsprechend interpretiert werden.

Mehrere Bohrungen lieferten Ergebnisse, die zu den besten in der Branche gehören:

- Bohrloch SR24-068 durchteufte 42,7 m mit 3,1 % Cu und 4 g/t Ag ab der Oberfläche, einschließlich 1,5 m mit 7,1 % Cu, 6 g/t Ag ab 25,9 m Tiefe.

- Bohrloch SR24-080 lieferte 35,1 m mit 2,7 % Cu, 5,8 g/t Ag ab 22,9 m Tiefe, einschließlich 9,2 m mit 7,3 % Cu, 15,3 g/t Ag ab 27,4 m Tiefe und 3,1 m mit 3,9 % Cu, 5,5 g/t Ag ab 38,1 m Tiefe.

- Und Bohrloch SR24-081: 29 m mit 2,6 % Cu, 4,3 g/t Ag ab Oberfläche, einschließlich 3,1 m mit 11,1 % Cu, 1,5 g/t Ag ab 1,5 m Tiefe und 4,6 m mit 4,8 % Cu, 5,7 g/t Ag ab 21,6 m Tiefe.

Die Geometrie und die bruchartige Beschaffenheit der Mineralisierung innerhalb der Chinook-Lagerstätte lassen darauf schließen, dass sie mit einer Verwerfung in Zusammenhang steht. Da das unmittelbare Gebiet von Chinook bisher nur bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 120 m erkundet wurde, besteht hervorragendes Potenzial auf eine Erweiterung der Lagerstätte in der Tiefe und entlang des Streichens. Diese jüngsten Ergebnisse qualifizieren Chinook als mögliches Starterprojekt für eine spätere Produktion.

Cyclone Ressourcenbohrungen weiter erfolgreich

Auch die Bohrungen zur Erweiterung der bereits größeren Cyclone-Ressource waren in der Saison 2024 höchst erfolgreich. Die Proben aus den Ressourcenbohrungen rund um und innerhalb der Cyclone-Lagerstätte durchschnitten weiterhin mächtige, hochgradige Kupferabschnitte: Bohrloch SR24-117 lieferte 16,8 m @ 1 % Cu, 4 g/t Ag ab 15,2 m Tiefe und 33,5 m mit 1,5 % Cu, 8,5 g/t Ag ab 35,1 m Tiefe, einschließlich 3,1 m mit 6,9 % Cu, 23 g/t Ag ab 54,9 m Tiefe.·Die Infill-Bohrungen bestätigen die hervorragende laterale Kontinuität des Erzkörpers und ermöglichen so voraussichtlich die Höherstufung eines bedeutenden Teils der Ressource in die Kategorie angezeigte Ressourcen. Die Untersuchungsergebnisse für die übrigen Cyclone-Bohrlöcher werden in den nächsten 2 bis 4 Wochen erwartet.

Die aktuelle Ressourcenmodellierung und geologische Interpretation von Cyclone beschneidet die bekannte Ressource entlang der Northern Graben Fault. Jüngste Bohrungen südwestlich der Lagerstätte (siehe ASX-Meldung vom 27. September 2024: Bohrungen treffen auf 22,9 m mit 8,5 % Cu bei Storm) bestätigen, dass sich die Cyclone-Mineralisierung über diese kritische Struktur fortsetzt und sich in der Tiefe innerhalb der nach unten verwerfenden Stratigraphie des Central Graben befindet. Südlich dieser neu identifizierten Struktur im östlichen Teil der Lagerstätte wurde bisher nur sehr wenig gebohrt, und dieses Gebiet bleibt ein äußerst aussichtsreiches Ziel für zukünftiges Ressourcenwachstum.

Dave O'Neill, Geschäftsführer von American West Metals, kommentierte: „Das Bohrprogramm beeindruckt uns weiterhin mit der hohen Qualität der oberflächennahen Kupfermineralisierung bei Storm. Die Untersuchungsergebnisse der Bohrungen in der Lagerstätte Chinook unterstreichen weiterhin die Ressourcenqualität und das Tagebaupotenzial der Kupferlagerstätten bei Storm. Die Bohrungen bei Chinook haben mächtige Abschnitte mit einer Kupfermineralisierung an der Oberfläche durchschnitten, darunter sehr hochgradige Zonen mit einzelnen Proben von bis zu 11,1 % Cu. Die Bohrungen waren darauf ausgelegt, die aktuellen abgeleiteten Ressourcen aufzuwerten, und haben auch die oberflächennahe Ausdehnung der Kupfermineralisierung erweitert. Wir glauben, dass dies die Erschließungsmöglichkeiten von Chinook verbessern wird, was die Lagerstätte als potenzielles Startbergwerk bei Storm hervorhebt. Die neuesten Bohrergebnisse zeigen weiterhin deutlich das starke Tagebaupotenzial der Kupferlagerstätten von Storm, wobei 100 % der Ressourcen entweder zutage treten oder sich in Oberflächennähe befinden.“

Abbildung 1: Draufsicht auf die Lagerstätte Chinook mit Darstellung der MRE-Umrisse gemäß JORC-Code 2012, historischen und aktuellen Bohrungen und der regionalen Geologie. Die Lagerstätte Chinook ist eine von bisher sieben Entdeckungen im südlichen Grabenbereich, und es besteht ein großes Potenzial für weitere Entdeckungen innerhalb des ausgedehnten Verwerfungsnetzes.



Abbildung 2: N-S-geologischer schematischer Querschnitt durch SR24-068, der die Standorte der jüngsten Bohrlöcher, die kürzlich eingegangenen Untersuchungsergebnisse und die aktuelle MRE-Hülle der Lagerstätte Chinook zeigt.

Abbildung 3: Draufsicht auf die Cyclone-Lagerstätte mit Darstellung des MRE-Umrisses nach JORC-Code 2012, historische und aktuelle Bohrungen, überlagernde regionale Geologie.

Fazit: Die mächtigen Abschnitte und hohen Gehalte der zutage tretenden und oberflächennahen Kupfermineralisierung bei Chinook unterstützen einen möglichen Tagebau der Lagerstätte und qualifizieren Chinook als potenzielle Startermine auf dem Stormprojekt. Hinzu kommt, dass das unmittelbare Gebiet von Chinook bisher nur bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 120 m erkundet wurde und erstklassiges Potenzial für eine Erweiterung der Lagerstätte in der Tiefe und entlang des Streichens besteht. Die erfolgreichen Bohrungen auf dem flach liegenden Cyclone-Projekt weiter nördlich versprechen ebenfalls eine erhebliche Erweiterung der Ressource, wobei den Geologen von American West ein guter Kompromiss aus Ressourcenerweiterung und Verbesserung der Ressourcenqualität durch Infill-Bohrungen gelungen zu sein scheint. Man kann nicht oft genug wiederholen, dass die genannten Lagerstätten Chinook und Cyclone nur zwei von bisher sieben Entdeckungen im südlichen Grabenbereich sind. American West sieht daher großes Potenzial für weitere Entdeckungen innerhalb des ausgedehnten Verwerfungsnetzes.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von American West Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen American West Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen American West Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.