Daimler Truck Aktie - Kann mehr daraus werden?

Schwierige Zeiten für den LKW-Bauer Daimler Truck. In Europa und Asien brechen im dritten Quartal die Erlöse ein, lediglich in Nordamerika gibt es ein Plus. Die Jahresprognose wurde bereits nach unten revidiert. Nun fand ein Führungswechsel statt. Gelingt die Rückkehr zu steigenden Umsätzen und Renditen? An der Börse legt die aktuell günstig bewertete Aktie wieder leicht zu. Auftakt für mehr? weiterlesen