RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt besetzt Chefarztposition der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin neu / Privatdozent Dr. med. Alexander Raddatz verstärkt zum 1. Dezember 2024 das Team (FOTO)

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Privatdozent Dr. Alexander Raddatz übernimmt dieLeitung der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am RHÖN-KLINIKUMCampus Bad Neustadt. Der 49-Jährige wechselt aus dem Saarland in die Rhön.Zuletzt war er als Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und OperativeIntensivmedizin im Herzzentrum Saar der SHG Kliniken Völklingen tätig. In seinerneuen Position verantwortet er ab Dezember unter anderem die stationäreanästhesiologische und intensivmedizinische Versorgung am Campus."Mit Herrn Dr. Alexander Raddatz haben wir einen ausgewiesenen Experten mitlangjähriger Erfahrung vor allem im Bereich der kardiovaskulären Medizingewinnen können, von dem alle Akteure profitieren werden - die Patientinnen undPatienten, das Team der Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie der gesamteCampus. Wir sind uns sicher, dass er aufgrund seiner Erfahrungen und bisherigenAnsätze die Abteilung und sein Team erfolgreich leiten und in die Zukunft führenwird. Unser Campus ist ein modernes Krankenhaus mit einer medizintechnischenAusstattung, die den höchsten Anforderungen entspricht und hochmodernenOperationssälen. Durch Dr. Raddatz wird die hohe Versorgungsqualität für unserePatientinnen und Patienten fortgeführt", betont Hannah Gilles, GeschäftsführendeDirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Er ist fachlich höchstqualifiziert und verfügt über ausgezeichnete Führungs- und Teamqualitäten." Demschließt sich der Ärztliche Direktor am Campus Bad Neustadt Prof. Dr. SebastianKerber an: "Gerade in den beiden Schlüsseldisziplinen Anästhesiologie undIntensivmedizin braucht der Campus einen Leistungsträger, der die Kompetenz unddie Persönlichkeit mitbringt, um der komplexen Aufgabe an dieser wichtigenSchnittstelle zu den anderen Fachabteilungen gerecht zu werden. Herr Dr. Raddatzbesitzt insbesondere im Bereich der kardiovaskulären Anästhesie eine umfassendeFachexpertise."Für den verheirateten Mediziner aus Münster ist der Wechsel an den Campus einespannende und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe. "Für mich ist die neueAufgabe am Campus Bad Neustadt eine persönliche Weiterentwicklung an einemrenommierten Klinikum mit ausgezeichneten personellen und infrastrukturellenVoraussetzungen. Hier erwarten mich Strukturen, in denen einePatientenversorgung auf höchstem Niveau möglich ist. Das breiteLeistungsspektrum der Klinik, die beeindruckende Bausubstanz und Infrastruktur,aber vor allem die zahlreichen Gespräche mit den ärztlichen Kollegen und denVertretern der Klinikleitung, die ich im Vorfeld führen durfte, haben mich vomStandort Bad Neustadt überzeugt."