Great Pacific Gold ernennt neuen County Manager für Papua-Neuguinea

Vancouver, BC – 17. Oktober 2024 – Great Pacific Gold Corp. („Great Pacific Gold“ oder „GPAC“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:GPAC – WKN:A3EQ9X – OTCQX:FSXLF) freut sich, die Ernennung von Ron Gawi zum Country Manager für Papua-Neuguinea mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

„Da der Schwerpunkt der Explorationsaktivitäten des Unternehmens nun in Papua-Neuguinea liegt, freuen wir uns sehr, Ron Gawi in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen“, so Greg McCunn, CEO von Great Pacific Gold. „Sein umfassender Hintergrund in der Genehmigung und Erlangung sowie im Management der sozialen Betriebslizenz in PNG ist für den langfristigen Erfolg von Great Pacific Gold von entscheidender Bedeutung. Da gerade ein spannendes erstes Bohrprogramm in Kesar anläuft, kommt Ron genau zum richtigen Zeitpunkt zum Team.“

Mr. Gawi arbeitete über 20 Jahre lang für das Department of Minerals and Energy (Ministerium für Mineralien und Energie) von Papua-Neuguinea (PNG), das später zur Mineral Resources Authority (MRA) wurde. Er erreichte die Position des Assistant Director Mining und dann des Managers für Projektkoordination bei der MRA. Die MRA ist die Regierungsbehörde, die die Bergbauindustrie in PNG reguliert, und während seiner Amtszeit leitete und führte Mr. Gawi ein Team von Projektkoordinatoren, die sieben in Betrieb befindliche Minen beaufsichtigten. In dieser Funktion war Mr. Gawi auch als Teamleiter für die Überprüfung und Verhandlung von Vereinbarungen über integrierte Leistungspakete bei Bergbauprojekten tätig. Zu Beginn seiner Karriere bei der MRA war er als leitender Projektkoordinator tätig und beaufsichtigte die Bergbaubetriebe in Porgera und Lihir. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Kainantu-Mine, die jetzt von K92 Mining betrieben wird und sich in unmittelbarer Nähe des aktiven Bohrprogramms des Unternehmens in Kesar befindet.

Nach einer erfolgreichen Karriere bei der MRA übernahm Mr. Gawi die Position des Country Managers, PNG, für Highlands Pacific und hatte diese Position ein Jahrzehnt lang inne. In dieser Funktion sammelte Mr. Gawi umfangreiche Erfahrungen in Regierungsbeziehungen und diplomatischen Beziehungen mit Beratern, Hilfsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Frauengruppen und Landbesitzerverbänden in Bergbau- und Explorationsgebieten.

