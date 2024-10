Vonovia will wieder wachsen

Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Der Immobilienkonzern Vonovia steht vor einem Strategiewechsel. Schon in gut drei Wochen wolle der Dax-Konzern von einem harten Sparkurs wieder auf Wachstum umschalten, berichtet das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Mehr als zwei Jahre lang hatte das Bochumer Unternehmen Immobilienpakete in Milliardenhöhe verkauft und so die Verschuldung gesenkt.



Offiziell einleiten will Vonovia den Strategiewechsel mit der Vorlage der Neun-Monats-Zahlen am 6. November. "Anschließend werden wir den Cashflow nicht mehr dazu benötigen, um die Bilanz zu entlasten", sagte Konzernchef Rolf Buch dem "Handelsblatt". Mit anderen Worten: Das Unternehmen will den Bilanzgewinn anschließend offenbar für neue Projekte nutzen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE! Long 30,18€ 0,24 × 14,00 Zum Produkt Short 34,18€ 0,21 × 13,98 Zum Produkt