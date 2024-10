Dax erreicht Rekord - LBBW: 'EZB hat geliefert'

Gestern ist ein kleiner Konsotag gewesen, und der Index hat sowohl die Kanalober- wie auch die Unterseite angetestet, ohne diesen Kanal zu verlassen. Aktuell wird der Kurs oberhalb des GD30 gehandelt, was bullisch zu werten ist. Das 61iger extension um 19269 scheint der aktuelle resist nach Norden zu sein. Nach unten liegt um 19200 ein support, somit eine sehr kleine Handelsspanne. Das Verkaufsignal schwächt sich ab, RSI ist wieder neutral, zumindest auf H1-Sicht. Solange der Index im Kanal geführt wird, also bleibt ja für heute nur Long, scheint alles normal zu sein. Ein Ausbruch nach unten wäre möglich, ändert die Sichtweise aber erst mit Unterschreiten des 38igers bei 19130, dann muss neu bewertet werden.PS: RWE megaschwach, das sieht eher nach einem kommenden downer aus, Bullenstärke ist nicht vorhanden. Zalando saustark, Brent schön nach oben gelaufen, der OS von gestern läge mit gut 45% im Plus. Auch sehr schwach, eine Vonovia, erklären kann ich es mir nicht, wo doch die nächste Zinssenkung quasi beschlossen ist.