EZB mit nächster Zinssenkung – was nun? Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, die EZB hat am Donnerstag die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Was sind die Hauptgründe für diese Entscheidung? Vanyo Walter: Die EZB …