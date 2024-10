Geplanter Castor-Transport ist sicher

PHILIPPSBURG (dpa-AFX) - Bei den Planungen für den anstehenden Castor-Transport mit Atomabfällen von Frankreich nach Baden-Württemberg ist Sicherheit ein Hauptaspekt. Bei den Anträgen und der Genehmigung müssten auch neue Möglichkeiten berücksichtigt werden, sagte der Chef der EnBW -Kernkraftsparte, Jörg Michels. Konkreter ging er nicht auf eine Frage nach dem Schutz gegen Drohnenangriffe oder moderne Waffen ein.

Der Philippsburger Bürgermeister Stefan Martus (parteilos) hatte moniert, die in den vergangenen Jahren verschärfte weltweite Sicherheitslage sei bei der Genehmigung zur Einlagerung von vier Castoren im staatlichen Zwischenlager am Rande der Stadt nördlich von Karlsruhe nicht ausreichend berücksichtigt worden. Daher habe man einen Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg eingereicht. Dieser will einer Sprecherin zufolge im November über den Antrag entscheiden.