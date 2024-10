Weltweites Signal für integrierte Bahnsysteme / Gegen Zerschlagung der Deutschen Bahn (FOTO)

Marrakesch (ots) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat auf dem 46.

Weltkongress der International Transport Workers' Federation (ITF) in Marrakesch

klar gegen eine Zerschlagung der Deutschen Bahn Stellung bezogen. Inmitten von

über 2.000 internationalen Gewerkschaftern bekräftigte die Delegation der EVG,

dass die Deutsche Bahn als integrierter Konzern erhalten bleiben muss, um

Arbeitsplätze zu sichern und die Verkehrswende voranzutreiben.



EVG-Chef Martin Burkert leitet die deutsche EVG-Delegation und nutzte die

internationale Plattform, um die Forderungen nach einer starken, integrierten

und zukunftsorientierten Deutschen Bahn zu bekräftigen. Während es in

Deutschland Stimmen gibt, die Deutsche Bahn als integrierten Konzern zu

zerschlagen positionierte sich der ITF-Weltkongress für den Erhalt integrierter

Bahnkonzerne weltweilt. Es gibt genug Beispiele, wo Zerschlagung und

Privatisierung scheiterten - so werden aktuell in Großbritannien Infrastruktur

und Betrieb wieder in eine neue "Great British Railways" reintegriert. Eisenbahn

muss als Daseinsvorsorge öffentliches Gut sein und bleiben.





Martin Burkert: "Eine Zerschlagung wäre ein Rückschritt für Beschäftigte und denKlimaschutz. Wir fordern stattdessen mehr Investitionen in die überalterteInfrastruktur und einen klaren Kurs gegen Privatisierung. Man kann nur hoffen,dass dieses eindeutige weltweite Signal auch in Deutschland nicht nur gehört,sondern auch verstanden wird! "Sechs Gewerkschaften aus fünf Ländern, darunter die EVG (Deutschland), OGBL(Luxemburg), SEV (Schweiz), vida (Österreich), FGTE-CFDT und CGT Cheminot(Frankreich), brachten auf dem ITF -Weltkongress 2024 in Marrakesch dengemeinsamen Antrag "Keine Zerschlagung integrierter Bahnunternehmen undPrivatisierung des öffentlichen Verkehrssektors" ein. Der ITF-Kongress stimmtemit überragender Mehrheit für den Antrag!Die ITF und alle Mitgliedsgewerkschaften stellen sich entschieden gegen dieZerschlagung und die Privatisierung öffentlicher Verkehrsdienste. Eineintegrierte, staatlich geführte Bahn ist entscheidend für die Erreichung derKlimaziele im Verkehr. Zudem hat die Liberalisierung in vielen Ländern zunegativen Folgen wie Lohndumping, Outsourcing und einer Verschlechterung derServicequalität geführt.Die EVG betont, dass die Stärkung nationaler Bahnsysteme und die Sicherung guterArbeitsbedingungen Priorität haben müssen. Gemeinsam setzen sich dieGewerkschaften für eine Verkehrspolitik ein, die den öffentlichenSchienenverkehr fördert und die Interessen der Beschäftigten wahrt. Die EVGwarnt eindringlich vor den Folgen einer Zerschlagung, die nicht nurArbeitsplätze gefährden, sondern auch die Qualität der Dienstleistungenverschlechtern und die notwendigen Investitionen in das Schienennetz behindernwürden. "Eine Aufspaltung würde nur dem privaten Kapital nutzen und dieInteressen der Beschäftigten und der Allgemeinheit vernachlässigen", so derEVG-Vorsitzende weiter.Unterstützt von internationalen Transportgewerkschaften betonte die EVG auf demITF-Kongress, dass die Deutsche Bahn als ein integrierter, öffentlicher Konzernerhalten bleiben muss. Die Gewerkschaft fordert stattdessen eine stärkereInvestition in die Infrastruktur und eine Reform, die die Deutsche Bahn fit fürdie Zukunft macht, ohne sie zu privatisieren.EVG fordert: Deutsche Bahn erhalten und stärkenDie EVG sieht in der Deutschen Bahn einen entscheidenden Faktor für dieVerkehrswende in Deutschland und Europa. "Wir setzen uns mit aller Kraft dafürein, dass die Deutsche Bahn auch in Zukunft als integrierter Konzern bestehenbleibt", bekräftigte die EVG auf dem Kongress. "Denn nur so können wirArbeitsplätze sichern, den Bahnverkehr für alle zugänglich machen und dieMobilitätswende erfolgreich umsetzen."