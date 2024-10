Konzernchef und Finanzvorstand gehen

TraderX schrieb 11.10.24, 14:57

Bitte genau lesen, was ich geschrieben habe: Es gibt Varianten, dass es nur für Fremdkapital greift. Und genau dafür gibt es sogar Praxisbeispiele. Schau Dir mal Branicks an! Und im Handelsblatt und auch jetzt in der Wiwo war ganz klar erwähnt, dass die BayWa nur StaRUG für die Gläubiger plant und zwar vor allem deshalb weil 5 % der Gläubiger nicht bereit sind länger still zu halten und die will man auf Linie bringen.