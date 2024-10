Education Cannot Wait (Bildung kann nicht warten) und strategische Partner bewilligen zusätzliche 1,5 Millionen US-Dollar für die Erste Nothilfe im Libanon; die gesamte ECW-Finanzierung im Libanon übersteigt 25,8 Millione

New York (ots/PRNewswire) - Angesichts der Eskalation des Konflikts sind 1,2

Millionen Menschen auf der Flucht und Kinder sind großen Gefahren ausgesetzt.

Die erweiterte Erste Nothilfe von ECW, die von UNICEF bereitgestellt wird, wird

eine qualitativ hochwertige, ganzheitliche Bildung in Hochrisikogebieten

unterstützen und 20.330 Kinder erreichen.



Als Reaktion auf die eskalierende Krise im Libanon kündigten Education Cannot

Wait ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4278582-1&h=1804360242&u=https%3A%2F%

2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4278582-1%26h%3D517014282%26u%3D

http%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252F%26a%3DECW&a=ECW ; Bildung

kann nicht warten) und seine strategischen Partner heute zusätzliche Mittel in

Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar an, um den inklusiven und sicheren Zugang zu

hochwertiger Bildung für die vom Konflikt betroffenen Mädchen und Jungen zu

unterstützen.







Libanon wird von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4278582-1&h=532757031&u=htt

ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4278582-1%26h%3D1312369

571%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unicef.org%252Flebanon%252F%26a%3DUNICEF&a=UNI

CEF bereitgestellt. ECW und seine strategischen Partner arbeiten daran, ihre

Maßnahmen im Bildungsbereich auf den eskalierenden Konflikt auszuweiten, durch

den bereits etwa 1,2 Millionen Menschen vertrieben wurden. Dank der 25,8

Millionen US-Dollar, die ECW im https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4278582-1&h=

2318129115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4278582

-1%26h%3D3570812437%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fou

r-investments%252Fwhere-we-work%252Flebanon%26a%3DLebanon&a=Libanon investiert

hat, konnten bereits 1,2 Millionen Kinder eine hochwertige, ganzheitliche

Bildung erhalten.



"Einmal mehr leidet der Libanon. Der derzeitige Konflikt hat das libanesische

Bildungssystem stark belastet, sodass zahlreiche Kinder Gefahr laufen,

zurückzufallen oder die Schule ganz abzubrechen. Kinder sterben, Familien

verlieren ihre Häuser und wertvolle Schulinfrastruktur wird beschädigt. Mädchen

und Jungen haben ein Recht auf die Sicherheit, den Schutz und die Hoffnung, die

nur eine hochwertige Bildung bieten kann", sagte Yasmine Sherif,

Geschäftsführerin von Education Cannot Wait (Bildung kann nicht warten), dem

globalen Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen der Vereinten

Nationen. "Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken und kein Kind und keine Seite 2 ► Seite 1 von 2



