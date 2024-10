81 Prozent der Flottenmanager setzen auf Daten für den Geschäftserfolg - Bedarf an KI und schnellerem Datenzugriff wächst

Kosteneffizienz hat höchste Priorität in allen Flotten, während kleinere und mittlere Fuhrparks im Bereich Nachhaltigkeit hinterherhinken

AACHEN, Deutschland, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Eine aktuelle EU-weite Umfrage verdeutlicht, dass datengestützte Erkenntnisse für Fuhrparkmanager entscheidend sind, um Kosten zu senken, die Leistung zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen. Die von Geotab durchgeführte Studie mit dem Titel „Trusted data insights: what are your vehicles telling you?" zeigt jedoch auch, dass das volle Potenzial von Daten noch nicht ausgeschöpft wird – insbesondere bei der Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen. Ein zentrales Ergebnis: 81 Prozent der Befragten verlassen sich auf Flottendaten, um strategische Entscheidungen zu treffen. Jedoch glauben nur 26 Prozent, dass sie über alle nötigen Daten verfügen, um wertvolle Einblicke zu gewinnen.